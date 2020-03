, amatissimo film diinterpretato da, sta per tornare.

Ma, come per il recente caso di Ritorno al Futuro, non si tratta di un remake o di un sequel, ma di un musical che debutterà prossimamente a Broadway.

Nei panni di Daniel Hillard / Euphegenia Doubtfire c’è Rob McClure. L’attore, dalle pagine di Entertainment Weekly, spiega:

Euphegenia Doubtfire richiede un intero villaggio. In pratica, ho a disposizione la squadra di un una macchina della Indianapolis 500. I miei costumisti e truccatori sono dei supereroi. La principale differenza fra il film e il musical è che tutto viene fatto in tempo reale. Quando Daniel Hillard corre nell’altra stanza e riappare, 18 secondi dopo, nei panni della tata scozzese più amata, non è che il nostro regista può gridare “Taglia!” e poi mandarmi in una roulotte del trucco per cinque ore. Abbiamo 18 secondi. Una finestra brevissima in cui puoi sentire il pubblico che sta in ansia e pensa “Ma ce la fara?”. La posta in gioco è alta, ma elettrizzerà tantissimo il teatro.

Qua sotto trovate le prime due immagini ufficiali:

Ecco la sinossi di Mrs Doubfire (via Amazon):

Daniel Hillard viene licenziato perché improvvisa battute durante il doppiaggio. La moglie Miranda, preoccupata per la sorte dei tre figli, chiede il divorzio, insieme all’affidamento dei tre bambini: Daniel potrà vederli soltanto nei week-end. Costretta ad assumere una governante, Miranda mette un’inserzione sul giornale: Daniel, che è affezionato ai figli, si inventa un travestimento da anziana istitutrice inglese e si presenta nella casa dell’ex moglie. Irriconoscibile, viene assunto come “Mrs. Doubtfire” e può occuparsi dei figli. Frattanto riesce a trovare un lavoro da facchino in un centro di produzione televisiva dove viene notato dal produttore mentre si diverte ad inventare un programma per ragazzi. Ottiene così un lavoro, riesce a rendere confortevole il modesto appartamento in cui abita. Intanto a casa dell’ex moglie tutto si svolge nel migliore dei modi: riesce ad avere le confidenze di Miranda e di Lydia, Chris e Natalie, dei quali avverte l’affetto e la nostalgia per il padre, riuscendo anche a mettere zizzania fra la sua ex moglie e Stu, il nuovo fidanzato. Al ristorante il pranzo con il produttore coincide con il pranzo di fidanzamento di Miranda con Stu. Daniel viene smascherato ma riesce ad ottenere l’affetto dei figli e forse di Miranda, che capisce quanto sia importante Daniel per i ragazzi.

