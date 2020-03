, il film Pixar appena arrivato negli Stati Uniti, contiene un simpatico riferimento al

Non è ancora chiaro quando arriverà la pellicola in Italia, ma intanto Comicbook ci regala una piccola curiosità legata alla prima parte del film.

Quando Ian Lightfoot (Tom Holland) va a scuola nel giorno del suo sedicesimo compleanno, si ferma a fare colazione in un posto che si chiama The Burger Shire. “Shire” è il nome in lingua originale della Contea, la regione abitata dagli Hobbit nel Signore degli Anelli. Nel logo si legge inoltre “Now serving second breakfast” e anche questo è un omaggio all’abitudine degli Hobbit a fare più di una sola colazione.

Onward – Oltre la magia è ambientato in un mondo fantasy suburbano e segue le vicende di due giovani fratelli elfi (Holland e Pratt) che si imbarcano verso una straordinaria ricerca per scoprire se c’è ancora un po’ di magia rimasta nel mondo. Hanno perso il padre quando erano molto piccoli e scopriranno qualcosa su di lui durante il loro viaggio.

Il nuovo film Disney e Pixar Onward – Oltre la Magia è interpretato, nella versione italiana, da un cast di voci che comprende Sabrina Ferilli nei panni di Laurel Lightfoot e Fabio Volo in quelli di Wilden Lightfoot, i genitori dei fratelli Ian e Barley. Favij, Raul Cremona e David Parenzo interpretano invece rispettivamente uno spiritello, un apprendista stregone e un cameriere.

Diretto da Dan Scanlon e prodotto da Kori Rae, che hanno già firmato l’acclamato Monsters University del 2013, Onward – Oltre la Magia è ambientato in un immaginario mondo fantastico e racconta la storia di due fratelli elfi adolescenti, Ian e Barley, che si imbarcano in una straordinaria avventura per scoprire se nel mondo esista ancora un po’ magia.

Nel giorno del suo sedicesimo compleanno, Ian desidera più che mai essere migliore e più coraggioso, proprio come suo padre, che ha perso prima di nascere. Così, quando sua madre consegna a lui e a suo fratello un regalo che il loro defunto padre aveva lasciato per loro, Ian vede un’opportunità per fare ciò che ha sempre sognato: essere guidato da suo padre.

