Entertainment Weekly ha dedicato l’ultimo numero ae ha pubblicato non solo nuove foto da, ma anche alcune interessanti dichiarazioni dell’attrice a proposito del film in solitaria su Natasha Romanoff.

La star ha raccontato di non aver mai sentito una vera esigenza di realizzare un film dedicato al suo personaggio, ma che lo avrebbe fatto a patto che fosse “creativamente soddisfacente“. È stato l’incontro con Cate Shortland a cambiare tutto:

A tuti quelli che mi dicono: “Oh, avreste dovuto farlo cinque o dieci anni fa” io rispondo che non sarebbe stato altrettanto consistente. Non avremmo mai potuto farlo così. Abbiamo realizzato questo film adesso in virtù di tutto quello è successo.

La prima volta che l’attrice ha discusso di un film in solitaria con Kevin Feige è stato nel 2012 durante il tour promozionale di Avengers. Il progetto non è mai partito perché non è mai sembrato “appropriato”; gli anni sono trascorsi e poi è arrivato il momento di chiudere la saga dell’Infinito come spiegato dal presente dei Marvel Studios:

Abbiamo dovuto pianificare la fine della Saga dell’Infinito negli ultimi cinque o sei anni, e la priorità è sempre stata il viaggio di Natasha in questi film. L’idea di creare una frattura con un film autonomo ambientato nel passato per un personaggio che già conoscevamo e che stavamo già seguendo non ci sembrava appropriata.

Il presidente degli Studios ha ribadito che non sarà il solito film delle origini:

Un prequel che facesse da tappabuchi di cose già note non è molto emozionante. Da dove ha preso i bracciali? Come ha imparato quelle acrobazie? Non sono cose interessanti.

Il “prequel” sarà ambientato dopo lo scontro a cui Vedova Nera partecipa all’aeroporto di Captain America: Civil War. Dopo questi eventi, Natasha “si ritroverà da sola e nel corso della storia dovrà fare i conti con la nota rossa nel suo registro“.

Black Widow, il film su Natasha Romanoff / Vedova Nera, diretto da Cate Shortland, vede nel cast Scarlett Johansson, David Harbour (che sarà Alexei Shostakov, ovvero Guardiano Rosso), Florence Pugh, O-T Fagbenle e Rachel Weisz.

Il film uscirà il 1 maggio 2020 negli Stati Uniti e il 29 aprile in Italia.

Quanto attendete Black Widow? Ditecelo, come al solito, nei commenti o sul forum!