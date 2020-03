La Sony ha incaricato, co-sceneggiatore di, di scrivere un nuovo film ambientato nell’Universo Marvel.

La pellicola non farà parte dell’Universo cinematografico Marvel, ma di quello che la Sony sta cercando di costruire con film come Venom, Morbius e Venom 2.

Non è chiaro per il momento di quale tipo di progetto si tratti, ma una fonte di The Wrap sostiene che non si tratterà di uno spin-off di Spider-Man e che la proprietà intellettuale in questione “proviene da un altro angolo dell’universo Marvel a cui la Sony ha accesso“.

Nel curriculum di Orci ci sono due episodi di Transformers, i film di Star Trek e Mission: Impossible III. Per il piccolo schermo, Orci ha lavorato a Fringe, Sleepy Hollow, Matador e Hawaii Five-O.

Quando a Venom 2 per la regia di Andy Serkis sono già partite diverse settimane fa a Londra e si sono poi spostate a San Francisco; l’uscita è fissata al 2 ottobre 2020. Nel cast ci saranno Tom Hardy, Michelle Williams, Woody Harrelson e Naomie Harris, che dovrebbe interpretare Shriek.

Apprezzate la scelta di Roberto Orci per la stesura di un nuovo film Marvel nell’universo Sony? Diteci cosa ne pensate dei commenti!

