I film della trilogia didiretti dacontinuano a far parlare di loro ancora oggi, anche in maniera abbastanza inaspettata. Ad esempio negli ultimi giorni è diventato virale un frame tratto dal primo film di Spider-Man del 2002 che mostra il lato B di Norman Osborn/Green Goblin (Willem Dafoe) in una scena del cinecomic. Alcuni utenti di twitter non hanno perso occasione di trasformare quel frame nei più disparati meme.

Ecco alcuni dei tweet più divertenti:

This frame is making me have a breakdown in the bathroom pic.twitter.com/zJt4nKbNuk — Rei (Dangerous) (@RottingVale) March 9, 2020

Omg why is the Green Goblin so thicc??? pic.twitter.com/Qo8Ip1q06r — fulana del rey (@cgaxphoto) March 10, 2020

Ecco la sinossi di Spider-Man di Sam Raimi:

Peter Parker è uno studente come tanti. Rimasto orfano da bambino, vive nel Queens, New York, con gli amati zii May e Ben. Oltre a frequentare il college, lavora come fotografo per il Daily Bugle dell’editore J.Jonah Jameson. Ha un amico del cuore, Harry Osborn, ed è innamorato della bella Mary Jane Watson. Peter, durante una visita scolastica al Columbia Genetics Research Institute, assiste con i suoi compagni di classe ad alcuni esperimenti scientifici sui ragni. Accidentalmente un ragno geneticamente modificato lo morde. Ben presto Peter si accorge di aver acquisito poteri straordinari: forza, sensibilità, agilità e velocità superumane.

Ricordiamo che il primo capitolo della trilogia dedicata all’Uomo Ragno diretto da Sam Raimi è arrivato nelle sale nel 2002.

Cosa ne pensate di questo meme di Spider-Man sul lato B di Green Goblin? Diteci la vostra nei commenti!

FONTE: CB