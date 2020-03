“Ho sviluppato la capacità di restare talmente immobile da essere invisibile all’occhio umano. [..] Sono invisibile”. Cosìdiceva in una divertente scena presente in. Drax è praticamente l’Uomo invisibile! E per questo in rete sta girando da qualche giorno un simpatico poster mashup che mostra l’eroe Marvel in una locandina di, l’horror diprodotto dalla Blumhouse e dalla Universal Pictures.

Il poster è arrivato anche sotto gli occhi del regista James Gunn, che ha voluto pubblicare la divertente locandina anche sul suo profilo twitter.

Potete vedere il poster qua sotto:

L’uomo invisibile doveva uscire in Italia il 5 marzo, ma è stato rinviato a data da definirsi a causa dell’emergenza Coronavirus.