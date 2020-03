ha parlato con Entertainment Weekly di tutti i suoi piani per il sequel di, il film che sarà finalmente nei cinema statunitensi il 3 aprile.

Il regista ha prima di tutto confermato e ribadito ancora una volta che il film non ha necessitato di riprese aggiuntive e che l’unica sequenza che avrebbe voluto girare doveva essere quella dei titoli di coda per introdurre la nemesi del sequel:

Avevamo pianificato di inserire una scena alla fine del film per presentare il cattivo del successivo. Avevamo anche scelto un attore, ma a causa della fusione e del fatto che ora gli X-Men sono della Marvel e perciò adesso è di competenza loro, non avevamo motivo di girarla.

L’attore in questione era Antonio Banderas, che è stato in trattative per interpretare Emmanuel da Costa, il padre di Roberto (Henry Zaga). Il regista ha fatto riferimento al legame di Emmanuel con l’Hellfire Club e al viaggio di Roberto in Brasile per ricongiungersi con la sua madre archeologa, che il padre cerca di uccidere.

“Avevamo progettato di fare New Mutants: Brasile come secondo film” ha commentato il regista.

Tra gli altri progetti, aggiungere ai personaggi anche Warlock e Karma:

Karma doveva essere l’antagonista del secondo film che poi si sarebbe aggiunta al gruppo alla fine.

New Mutants uscirà negli USA il 3 aprile.

Nel cast del film sono presenti Anya Taylor-Joy (Magik), Maisie Williams (Wolfsbane), Charlie Heaton (Cannonball), Henry Zaga (Sunspot), Alice Braga (Dr. Cecilia Reyes) e Happy Anderson (Reverendo Sinclair).

La 20th Century Fox ha sviluppato il film con Simon Kinberg (X-Men: Dark Phoenix) alla produzione assieme a Lauren Shuler Donner, si tratterà di uno spin-off della saga degli X-Men. Boone si è occupato anche della sceneggiatura assieme a Knate Gwaltney.

I Nuovi Mutanti sono comparsi in una graphic novel Marvel del 1982, diventando poi un albo mensile nel 1983. Il team era composto da un gruppo di giovani aspiranti X-Men che frequentava la scuola di Charles Xavier e includeva Dani Moonstar, Sunspot, Wolfsbane, Cannonball, Karma, e in seguito avrebbe accolto Magik, sorella minore di Colosso, Warlock e Cypher.

