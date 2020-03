Non è chiaro se l’emergenza Coronavirus influenzerà anche le produzioni australiane dopo quanto accaduto a Tom Hanks , ma intanto sono partite a Sidney le riprese di, il nuovo film dei Marvel Studios.

Lo dimostra il primissimo video dal set andato in onda su 7 News, come potete vedere qui di seguito.

La produzione ha girato scene notturne con un elicottero.

New Marvel movie filming in Moore Park There's a hint of Hollywood in Sydney with a new Marvel movie titled ‘Shang Chi’ filming in Moore Park.#TheLatest #7NEWS Pubblicato da 7NEWS Australia su Giovedì 12 marzo 2020

New ‘Shang-Chi’ set photos 🚨 This could be Simu (Shang-Chi) 👀 (pics via @infinitespider, joshleung | IG) pic.twitter.com/SIqrj9YFmd — cosmic (@Q82004yousef1) March 12, 2020

Il film Shang-Chi and the Legends of the Ten Rings uscirà il 12 febbraio 2021 e avrà per regista Destin Daniel Cretton (Il castello di vetro) su uno script di Dave Callaham (Wonder Woman 1984, Spider-Man: Un Nuovo Universo).

Nel corso della promozione di Il diritto di opporsi, il regista ha parlato del prossimo sottolineandone la grande importanza:

“Sono cresciuto senza un supereroe al quale ispirarmi” ha raccontato il cineasta all’Hollywood Reporter. “Mi sentivo legato a Spider-Man da ragazzino, principalmente perché indossava una maschera che gli copriva il volto, perciò mi immaginavo sotto quella maschera. Adorerei dare a mio figlio un supereroe da prendere come modello. Per me è un onore avere l’opportunità di raccontare questa storia“.

Le riprese sono in corso in Australia che ospiterà, a partire da agosto, anche quelle di Thor: Love and Thunder.

Tony Leuing interpreta il Mandarino mentre Simu Liu interpreta il protagonista Shang-Chi. Nel cast anche Awkwafina.

Il personaggio è stato creato nel 1973 da Steve Englehart (testi) e Jim Starlin (disegni).

Per il momento attendiamo ancora un annuncio ufficiale sulle riprese di Shang-Chi con Simu Liu: intanto che ne dite del primo video rubato dal set? Quanto attendete il film? Ditecelo nei commenti!