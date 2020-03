Il box-office del weekend negli Stati Uniti si prepara a subire un duro colpo dopo i rinvii delle uscite cinematografiche e il dimezzamento dei posti disponibili nelle sale cinematografiche di Regal Cinemas e AMC Theatres a causa dell’emergenza Coronavirus.dovrebbe mantenersi al primo posto, ma si prevede che gli incassi complessivi del weekend calino del 40% rispetto a una settimana fa.

Venerdì debutta in testa la pellicola a sfondo religioso I Still Believe: il film con KJ Apa prodotta da Lionsgate raccoglie 4 milioni di dollari in incassi, l’unico risultato in linea con le aspettative degli ultimi giorni. Si prevede un risultato di circa 11/12 milioni nei tre giorni.

Apre al secondo posto Bloodshot: il cinecomic con Vin Diesel apre con 3.7 milioni di dollari: ne è costati 45, dovrà fare molto affidamento sui mercati internazionali (quando verrà superata la crisi mondiale).

Terza posizione per Onward – Oltre la magia, che incassa 3.2 milioni di dollari e sale a 53 milioni complessivi: come dicevamo, il film Pixar dovrebbe conquistare la vetta nel weekend.

Apre al quarto posto The Hunt: rimandato di diversi mesi, il film Blumhouse raccoglie 2.2 milioni di dollari (ne è costati 14). Subito sotto, un altro film Blumhouse chiude la top-five: L’uomo invisibile incassa 1.8 milioni di dollari e sale a 60.2 milioni complessivi.

I STILL BELIEVE DOMINA GLI INCASSI USA VENERDÌ 13/03/2020

Fonte: BOM