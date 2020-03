In rete (via Impawards ) sono approdati due nuovi poster internazionali di, action comedy con protagonistidiretta Peter Segal (50 Volte il Primo Bacio, Il Grande Match) in uscita nelle sale americane il 17 aprile.

Potete vedere i poster qua sotto:

La pellicola segue le vicende di un duro agente della CIA (Bautista) che si ritrova in balia di una bambina di 9 anni quando viene inviato sotto copertura a proteggere la famiglia della piccola.

Del cast del lungometraggio fanno parte anche Chloe Coleman, Kristen Schaal e Ken Jeong.

La pellicola, diretta da Peter Segal, è già approdate nelle sale della Nuova Zelanda e dell’Australia, guadagnando 3 milioni di dollari. Il budget del progetto si aggira sui 18 milioni di dollari.

Prossimamente vedremo Dave Bautista nell’adattamento di Dune di Denis Villeneuve, in Army of the Dead di Zack Snyder, in The Killer’s Game, Guardiani della Galassia Vol. 3 e in Groove Tails. Di recente è invece apparso sul grande schermo in Escape Plan 2 – Ritorno all’inferno, Escape Plan 3 – L’ultima sfida, Final Score, Avengers: Endgame, Hotel Artemis, Blade Runner 2049 e nella commedia action Stuber – Autista d’assalto.

Cosa ne pensate dei due nuovi poster di My Spy? Ditecelo nei commenti!