Lo stand up comedian e attoresi è lasciato ispirare dai flash mob italiani che anche Chris Evans ha avuto modo di apprezzare su Twitter.

La star, celebre anche per essere la voce originale di Remy in Ratatouille della Pixar o di Max in Pets della Illumination, ha deciso di intrattenere il suo vicinato in reclusione forzata in questo periodo in cui il distanziamento sociale è la principale arma a nostra disposizione per favorire l’appiattimento della curva epidemica del Covid-19.

Patton Oswalt ha condiviso su Twitter un video con un post in cui spiega:

Guardare i video dall’Italia mi ha ispirato. Gli intrattenitori devono offrire speranza e divertimento al proprio vicinao in questo periodo di quarantena.

Watching the videos from Italy 🇮🇹 inspired me. Entertainers must offer hope & humor to their neighbors in this time of quarantine. pic.twitter.com/ohrsBtuqzu — Patton Oswalt (@pattonoswalt) March 16, 2020

Non si tratta dell’unica star ad aver preso di petto la questione. Come vi abbiamo raccontato, c’è chi, come Kumail Nanjiani, per questioni personali, ha intrapreso un’accesa opera di divulgazione con i suoi follower si Twitter che è valsa anche delle critiche a cui ha risposto in maniera alquanto perentoria:

La gente si arrabbia ed è infastidita dai miei tweet sul coronavirus, quando esorto le persone a restare a casa. La persona che preferisco a questo mondo è immunodepressa. Fate come volete, smettete pure di seguirmi. Per quel che mi riguarda twitterò in merito fino a che non sarà a zero follower.

C’è chi, come Josh Gad, ha deciso di leggere un libro per bambini durante una diretta sempre su Twitter e c’è chi, come Sean Astin, si è fatto tagliare la barba dalle figlie in una live social.

Cosa ne pensate dell’iniziativa di Patton Oswalt ispirata dai flash mob italiani durante i quali le persone si danno appuntamento sui balconi per cantare e suonare? Dite la vostra nello spazio dei commenti qua sotto!

Vi invitiamo a prendere visione di quanto indicato sul sito del Ministero della Salute in merito al nuovo Coronavirus.

Trovate tutte le notizie legate al Coronavirus in questo archivio.