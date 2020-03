In un’intervista rilasciata all’Hollywood Reporter durante la promozione stampa di Bloodshot,ha parlato del processo di audizioni per il ruolo di Catwoman in The Batman , parte che ha poi perso (come noto è andata a).

L’attrice racconta:

È impossibile non sperare in ingaggi come questi, specie quando arrivi così in avanti nel processo […] Quando mi preparo per una parte sono un po’ una stramboide specie quando sono già ai camera test o sto già approfondendo il personaggio. Tendo a vivere e respirare i personaggi, sono molto tradizionale in questo senso. È stato uno strazio [non ottenere la parte, ndr.]. È sempre dura quando accade. Ma col tempo ho imparato una cosa, ovvero che le relazioni che instauri con le persone che incontri lungo il cammino restano. Mi sono ritrovata in situazioni dove mi vedevano appropriata a ruoli dove poi, in realtà, non funzionavo e poi sono arrivate altre proposte. Il bello della nostra industria è che non finisce mai, è in costante evoluzione e trasformazione.

Vi ricordiamo che la lavorazione dell’atteso cinecomic targato Warner è stata messa in pausa per via dell’emergenza Nuovo Coronavirus.

The Batman uscirà, salvo slittamenti dovuti all’interruzione delle riprese, il 21 giugno 2021.

Il film è diretto da Matt Reeves (i film “Il pianeta delle scimmie”), Robert Pattinson (l’imminente “Tenet, “The Lighthouse”, “Good Time”) interpreta il vigilante e detective di Gotham City, Batman, e il miliardario Bruce Wayne.

Al fianco di Pattinson, recitano nei panni di personaggi famosi e famigerati di Gotham, Zoë Kravitz (“Animali fantastici: i crimini di Grindelwald”, “Mad Max: Fury Road”) nel ruolo di Selina Kyle; Paul Dano (“Love & Mercy”, “12 anni schiavo”) nel ruolo di Edward Nashton; Jeffrey Wright (i film di “Hunger Games”) nel ruolo di James Gordon del GCPD; John Turturro (i film di “Transformers”) nel ruolo di Carmine Falcone; Peter Sarsgaard (“I magnifici 7”, “Black Mass – L’ultimo gangster”) nel ruolo del Procuratore Distrettuale di Gotham, Gil Colson; Jayme Lawson (“Farewell Amor”) è la candidata sindaco Bella Reál, con Andy Serkis (i film “Il pianeta delle scimmie”, “Black Panther”) nel ruolo di Alfred; e Colin Farrell (“Animali fantastici e dove trovarli”, “Dumbo”) in quello di Oswald Cobblepot.

Della trama del nuovo film non sappiamo ancora nulla, se non qualche voce uscita tempo fa secondo cui un giovane Batman indagherà su alcune misteriose morti a Gotham City e dovrà scavare in profondità nell’oscurità della metropoli per scoprire indizi e risolvere una possibile cospirazione legata alla storia di Gotham e ai suoi criminali.

