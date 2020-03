Come noto, mercoledì scorso su Facebook ha informato il mondo che lui e sua mogliesono risultati positivi al nuovo Coronavirus, pubblicando poi ringraziamento rivolto a tutti i fan e continuando ad aggiornarli sulla situazione: oggi i media riportano la notizia che entrambi hanno lasciato l’ospedale Gold Coast University (cinque giorni dopo il ricovero) e ora procederanno all’auto-isolamento.

L’annuncio è stato confermato dal figlio Chet Hanks su Instagram, che ha spiegato:

Rapido aggiornamento sui miei genitori, sono usciti dall’ospedale. sono ancora in quarantena, ma almeno possiamo dire che stanno bene, e questo è un sollievo. Alcuni di voi hanno il virus, o hanno dei cari che hanno contratto il virus – prego per voi, molte persone stanno soffrendo. Spero guariate tutti. E penso che la cosa importante sia rimanere calmi, perché il panico non serve a nulla. […] Se state correndo al supermercato prendendo tutta la carta igienica disponibile… allora siete voi il problema.

L’attore sessantatreenne si trovava nella Gold Coast in Queensland per girare il biopic di Elvis Presley diretto da Baz Luhrmann. La pre-produzione del film è stata interrotta, il regista e la sua famiglia sono entrati in auto-isolamento per dieci giorni.

Trovate tutte le notizie legate al Coronavirus in questo archivio.