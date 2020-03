Ieri sera la Disney ha “ceduto” e ha preso la decisione di rimandarea data da destinarsi per far fronte all’emergenza Coronavirus.

La pellicola dei Marvel Studios è stata rimandata a data da destinarsi e supponiamo che il destino di questo film (e di molti altri) resterà ignoto per svariato tempo considerato che restando in casa Disney c’è già chi, come The Rock, non esclude che anche una pellicola programmata per luglio come Jungle Cruise potrebbe essere rimandata.

Inevitabilmente, il fandom dell’Universo Cinematografico della Marvel ha cominciato a richiedere a gran voce la diffusione in streaming, su Disney+, di Black Widow:

Just drop Black Widow on Disney plus tomorrow or something pic.twitter.com/uEoyCaiyuM — SacredScofield (@ScofieldSpecter) March 17, 2020

@MarvelStudios @Disney @disneyplus @Marvel For the sake of my heart and sanity… Please follow suit with other movie releases and release @theblackwidow straight to digital instead of postponing 😭😩🙏 — Grace 💙 (@LghtOf1000stars) March 17, 2020

@disneyplus @Marvel has enough cash. They should put #blackwidow out on the streaming platform instead of theatres and spread some cheer that way. — sensatehours (@sensatehours) March 17, 2020

Se avete seguito le notizie di queste giornate in cui, come molti altri settori, anche l’industria dell’intrattenimento si è sostanzialmente bloccata a causa dell’emergenza Coronavirus, saprete già che la Universal ha annunciato che titoli come L’uomo invisibile, Trolls 2 e altri verranno lanciati in anticipo in home video. Decisione analoga è stata presa dalla Warner Bros e dalla STX Entertainment che stando a quanto comunicato da Fandango a partire dal 24 marzo proporranno rispettivamente Birds of Prey (e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn) e The Gentlemen.

La stessa Disney ha anticipato l’arrivo sulle piattaforme digitali di Star Wars: L’Ascesa di Skywalker e l’esordio di Frozen 2 su Disney+.

Chiaramente si tratta di casi ben diversi da quelli di Black Widow. Tutte le pellicole citate hanno già avuto modo di beneficiare dell’uscita in sala, anche quelle che, come L’Uomo Invisibile, sono state magari rimandate in alcuni mercati (come quello italiano), ma sono comunque riuscite a ottenere notevoli soddisfazioni al box office.

La costosa pellicola della Marvel, almeno per il momento (un momento, peraltro, la cui durata è difficilmente quantificabile) ha completamente saltato la distribuzione nei cinema ed è abbastanza impensabile che la Disney possa decidere di proporla su una piattaforma SVOD come Disney+ che ha un costo di “soli” 6 dollari/euro al mese e la possibilità di condividere l’account. I film che abbiamo citato prima peraltro, nonostante il passaggio al cinema, verranno comunque proposti con un cartellino del prezzo per il noleggio di 48 ore di ben 20 dollari (importo che, comunque, potrebbe essere giudicato eccessivo in un periodo di inevitabili ristrettezze economiche).

Ovviamente, per quanto ci riguarda, continueremo a tenere d’occhio l’evolversi della situazione.

Il “prequel” sarà ambientato dopo lo scontro a cui Vedova Nera partecipa all’aeroporto di Captain America: Civil War. Dopo questi eventi, Natasha “si ritroverà da sola e nel corso della storia dovrà fare i conti con la nota rossa nel suo registro“.

Black Widow, il film su Natasha Romanoff / Vedova Nera, diretto da Cate Shortland, vede nel cast Scarlett Johansson, David Harbour (che sarà Alexei Shostakov, ovvero Guardiano Rosso), Florence Pugh, O-T Fagbenle e Rachel Weisz.

Il film avrebbe dovuto arrivare il 1 maggio 2020 nei cinema degli Stati Uniti e il 29 aprile in Italia, ma è slittato a data da destinarsi per l’emergenza Coronavirus.

