, il film basato sulla nota attrazione dei parchi Disney che vede come protagonistied Emily Blunt dovrebbe il 24 luglio 2020 negli Stati Uniti e ilin Italia.

Dovrebbe, appunto, perché il condizionale, mai come in queste settimane, è d’obbligo.

Anche se al momento non ci sono indicazioni da parte della Disney relative alla cancellazione e al rimandare a data da destinarsi altre pellicole che non siano quelle già note, da Onward (che negli Stati Uniti e in altri mercati ha però fatto in tempo ad arrivare nei cinema) a Mulan passando per Black Widow, la sostanziale incertezza sulla durata del lockdown attivato ormai in molte nazioni e l’incapacità del poter dare una risposta alla domanda “per quanto tempo dovremo praticare il distanziamento sociale per favorire l’appiattimento della curva epidemica del Covid-19?”, fanno sì che qualsiasi settore, incluso l’intrattenimento, navighi a vista, giorno per giorno.

Proprio per questo, nell’ultimo video postato su Instagram, The Rock non ha escluso la possibilità che anche Jungle Cruise possa venir rimandato a tempi migliori.

Dwayne Johnson dice:

Forse. Speriamo di poter uscire. Dobbiamo vedere cosa potremo fare questa estate. Continueremo a valutare la situazione a livello globale e poi decideremo.

Dwayne Johnson vestirà i panni di Frank Wolff, capitano di una barca fluviale, mentre Emily Blunt sarà la dottoressa Lily Houghton.

Il progetto diretto da Jaume Collet-Serra è basato su una sceneggiatura di J.D. Payne e Patrick McKay (Star Trek Beyond), basata a sua volta su uno script di John Requa e Glenn Ficarra (Focus, Crazy, Stupid, Love).

Il film d’avventura è ispirato all’omonima storica attrazione di Disneyland, in California.

