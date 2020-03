e la beneficenza alimentare ai tempi del Coronavirus.

Come forse già saprete, la Disney ha chiuso, in via cautelativa, tutti i suoi parchi a tema sparsi ai quattro angoli del globo arrivando anche ad abbassare le serrande di tutte le sue attività in territorio nordamericano in maniera tale da arginare la diffusione del virus Covid-19.

Fra le realtà coinvolte c’è, ovviamente, anche Disneyland Paris.

La direzione del parco alle porte della capitale francese ha reso noto, tramite un post pubblicato su Facebook, che durante la chiusura temporanea del resort donerà ben 15 tonnellate di eccedenze alimentari.

Nel testo pubblicato via social leggiamo:

In un continuo slancio di solidarietà e durante la chiusura temporanea del Resort, Disneyland Paris ha donato 15 tonnellate di prodotti alimentari in eccesso ad associazioni locali e nazionali come Secours Populaire Français e Restaurants du Cœur, per aiutare le comunità locali che hanno più che mai bisogno in questo periodo senza precedenti.

Questa operazione di donazione su larga scala è stata resa possibile grazie alla mobilitazione dei Cast Member di Disneyland Paris, che hanno identificato, raccolto e ridistribuito questi prodotti freschi – tra cui insalate, frutta, latticini – il più rapidamente possibile.

“Tale sostegno da parte dei nostri partner privati come Disneyland Paris, sono preziosi per mantenere gli aiuti alimentari di emergenza, in particolare a favore delle persone più vulnerabili. ”

Emilie Lafdal – Direttrice delle Relazioni e dei Partenariati privati, Secours populaire français. Questa azione è solo un esempio dell’impegno di lunga data di Disneyland Paris in quanto società responsabile, per ridurre gli sprechi alimentari e sostenere le comunità locali.

Durante tutto l’anno, numerose altre iniziative vengono messe in atto dalla nostra destinazione per sensibilizzare e coinvolgere i visitatori e i Cast Member: cartelli informativi nei ristoranti a buffet, ma anche raccolta di rifiuti alimentari organici dalla preparazione di pasti in tutti i suoi ristoranti.