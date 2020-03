Tra i contenuti speciali di, c’è un passaggio in cui Rian Johnson parla die nello specifico del fatto che avrebbe voluto organizzare – durante la post-produzione – un test screening, unaper valutare il giudizio del pubblico.

Con Cena con delitto, in effetti, ciò è stato possibile:

Sembrava una festa al cinema, è stato uno spasso. È stata la prima volta che ho pensato: “Oh wow, effettivamente funziona, è un bel film”. È stato davvero piacevole, anche perché con Star Wars non è stato possibile per tutta una serie di motivi. Ho sempre odiato le proiezioni di prova, ma durante la realizzazione di Star Wars c’è stato un momento in cui ho pensato: “Oddio, darei un braccio per farlo vedere a 300 persone a Burbank e vedere che effetto fa”.