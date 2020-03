Mettiamola così: Bloodshot in fin dei conti riguarda un soldato, un soldato che non decide quando o dove schierarsi. Ce la metteremo tutta.

A inizio marzo,aveva dichiarato di non sapere quale sarebbe stato il destino diin giorni in cui l’emergenza Coronavirus non aveva ancora colpito duramente gli Stati Uniti:

La star era anche arrivata a dire di voler andare in Cina per promuovere l’uscita della pellicola:

Voglio esser presente per il pubblico e per i fan perché solo Dio sa quanto loro mi abbiano sostenuto. Sono pazzo, sto ancora supplicando la Sony di farmi andare in Cina. Dovreste vedere le facce di tutti: “Ci vai da solo, amico mio”. C’è una certa magia nell’esperienza cinematografica e io voglio sostenerla in ogni modo. Forse la cosa migliore da fare non è solo pensare al botteghino, ma sapere che siamo tutti sullo stesso mondo e che dobbiamo affrontare tutto questo insieme.

Come è andata lo sappiamo: sia Bloodshot che l’altro film di Vin Diesel in arrivo a maggio, Fast & Furious 9, sono stati rimandati per via dell’emergenza nuovo Coronavirus (anche se il primo è comunque arrivato nelle sale statunitensi prima della chiusura).

Adesso arriva la notizia che la Sony ha deciso di percorrere la stessa strada che la Universal intraprenderà con Trolls World Tour, ovvero di distribure il film a noleggio in Digital HD al prezzo di 19,99$ (i dettaglio per i mercati internazionali verranno resi noti a breve).

Tom Rothman, Chairman della Sony Pictures, spiega:

La Sony Pictures è fermamente impegnata nel mantenere le finestre di release cinematografica. Questa è una circostanza unica e oltremodo rara in cui i cinema, per necessità di bene comune, sono stati chiusi a livello nazionale e Bloodshot non è disponibile in alcun modo. Ora il pubblico avrà la possibilità di vederlo a casa, dove dobbiamo trascorrere necessariamente più tempo. Siamo sicuri che anche i cinema – come tutti i settori colpiti duramente dall’emergenza Coronavirus – si riprenderanno e noi saremo lì a sostenerli.

Il film, diretto da David S. F. Wilson, al cinema dal 26 marzo prodotto da Sony Pictures e distribuito da Warner Bros. Entertainment Italia. Nel cast anche Eiza Gonzalez, Sam Heughan, Toby Kebbell, Guy Pearce.

Basato sull’omonimo fumetto campione di vendite, Vin Diesel, nel ruolo di Ray Garrison, interpreta un soldato riportato in vita dopo essere stato ucciso in battaglia. Trasformato nel supereroe Bloodshot dalla società RST e potenziato grazie alla nanotecnologia, Ray diventa una forza inarrestabile, più forte che mai e in grado di rimarginare le proprie ferite all’istante. Nel controllare il suo corpo, però, la società è in grado di manipolare anche la sua mente e i suoi ricordi. L’obiettivo di Ray sarà quello di scoprire cos’è reale e cosa non lo è.

