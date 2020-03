Rientrata l’emergenza Coronavirus in Cina,si appresa a tornare nei cinema rimasterizzato in 3D 4K.

Come abbiamo visto due giorni fa, il primo paese che ha dovuto chiudere i cinema ha infatti deciso di iniziare ad allentare la morsa grazie al drastico calo di contagi. Come spiegato da Variety, il Zhongying Golden Palm Cinema di Urumqi, nella regione dello Xinjang, è stato ufficialmente il primo cinema a riaprire i battenti il 16 marzo dopo che il 26 gennaio erano stati chiuse tutte e 70mila le sale cinesi. Non essendoci nuovi film in uscita, ha proposto una variegata offerta di seconde visioni proiettando 22 pellicole diverse, tra cui quattro per bambini. Il primo giorno, tuttavia, nessuno si è presentato.

Nell’ambito di una nuova iniziativa per riportare il pubblico nelle sale (che prevede che agli esercenti resti il 100% dell’incasso), a Hollywood sono arrivate richieste per riportare grandi film del passato nelle sale. La Warner Bros. ha accolto la richiesta decidendo di proporre al pubblico una versione rimasterizzata in 4K e in 3D di Harry Potter e la Pietra Filosofale.

L’annuncio arrivato su Weibo è stato accompagnato anche da una nuova locandina che rivisita il primo teaser poster del film.

Le tempistiche non sono chiare, ma dovrebbe trattarsi di un progetto imminente.

Una seconda ondata di titoli è prevista per metà/fine aprile e comprenderà titoli hollywoodiani che ovviamente non hanno trovato terreno fertile a causa della chiusura per l’emergenza sanitaria: tra questi 1917, Dolittle, Le Mans 66 – La grande sfida, Jojo Rabbit, Bad Boys For Life e Sonic: Il film.

Fonti di Deadline sostengono che altri titoli potrebbero essere Avengers, Interstellar e Inception.

