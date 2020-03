A causa dell’emergenza Coronavirus, la Disney ha rinviato il lancio diin India.

La piattaforma streaming doveva partire il 29 marzo in quello che è uno dei mercati più ricchi e promettenti del mondo: il lancio doveva coincidere con l’avvio della stagione dell’Indian Premier League di cricket. Il torneo è stato ora rinviato a metà aprile a causa della diffusione del COVID-19, e così la divisione indiana della Disney ha deciso di sospendere il lancio della piattaforma, che è collegato al servizio streaming Hotstar (sul quale sono attivi circa 300 milioni di utenti al mese).

Hotstar fa parte di Star India, uno degli asset di 21st Century Fox acquistati dalla Disney. Nei mesi scorsi l’app Hotstar è stata rinominata Disney Plus Hotstar.

Uday Shankar, presidente di The Walt Disney Co. Asia Pacific e chairman di Star e Disney India, ha commentato ufficialmente:

A causa del rinvio della stagione, abbiamo deciso di fermare temporaneamente il lancio di Disney+, annunceremo una nuova data presto.

In India i contenuti saranno disponibili in inglese, ma anche in Hindi, Tamil e Telugu. Il costo del servizio sarà di circa 4 dollari al mese o 13.55 dollari per un anno.

Vi ricordiamo che in Italia, Regno Unito e vari altri territori Disney+ arriverà, come previsto, il 24 marzo.

Fino al 23 marzo i fan potranno abbonarsi alla piattaforma con forte sconto. Si tratta di un’offerta pre-lancio che equivale a circa 5 euro al mese e che sarà disponibile solo fino al 23 marzo. Durante questo mese sarà possibile pre-abbonarsi alla piattaforma per 12 mesi al prezzo di 59.99 euro, con uno sconto del 16% sul prezzo annuale di listino di 69.99 euro e del 30% sul prezzo mensile di listino di 6.99 euro.

