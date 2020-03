Altri due titoli si aggiungono alla lista di film che saranno messi a disposizione del pubblico in versione digitale prima del previsto a causa delle sale chiuse per via dell’emergenza sanitaria. Stiamo parlando di, film di con Ben Affleck e Gavin O’Connor e(I Still Believe), film targato Lionsgate con KJ Apa (Riverdale) e Britt Robertson arrivato il 13 marzo nelle sale statunitensi.

Tornare a Vincere, proprio come Birds of Prey, sarà disponibile dal 24 marzo. Il secondo sarà invece disponibile in VOD dal 27 marzo.

Questa la sinossi:

Una volta Jack Cunningham (Ben Affleck) aveva una vita piena di promesse. Al liceo era un fenomeno della pallacanestro con in mano una borsa di studio universitaria, quando improvvisamente, per motivi sconosciuti, decise di allontanarsi dal mondo del basket, rinunciando al proprio brillante futuro. Anni più tardi, Jack si trova ad un passo dalla rovina, scatenata da una perdita inenarrabile, annegando nell’alcolismo che gli era già costato un matrimonio e qualunque altra speranza di vita migliore. Quando gli viene offerta la possibilità di allenare la squadra di pallacanestro del suo vecchio liceo, lontana dagli anni gloriosi di un tempo, accetta con riluttanza, sorprendendo soltanto lui stesso. Quando i ragazzi iniziano a comportarsi da squadra e conseguentemente a vincere, Jack crede di aver finalmente trovato una ragione per cui combattere i demoni che lo hanno portato vicino alla rovina. Ma basterà questo a riempire i suoi vuoti, a curare le profonde ferite del suo passato e a condurlo sulla strada della redenzione?

Inizialmente nota come The Has-Been e poi Torrance, la pellicola è uscita il 6 marzo 2020 nelle sale americane, in Italia il 23 aprile 2020.

Affleck è produttore del progetto assieme a O’Connor, Jennifer Todd, Gordon Gray e Ravi Mehta. Lo script è opera di Brad Ingelsby. Nel cast troviamo anche Al Madrigal nei panni dell’allenatore che crede nel personaggio di Affleck dopo che lui chiude con tutto. Accanto a Madrigal anche Janina Gavankar, Hayes MacArthur, Brandon Wilson e Rachael Carpani.

FONTI: THR, Deadline