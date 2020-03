In attesa di vedere nuovamentescontrarsi sul grande schermo con King Kong in Godzilla Vs. Kong la Mondo ha diffuso in rete del materiale ispirato proprio al franchise dell’iconico kaiju che comprende poster e altra oggettistica.

Trovate parte del materiale qua sotto:

Part 1 of ゴジラ|GODZILLA: A POSTER SHOW is On Sale Now via THE DROP: https://t.co/QuKQg4XADC pic.twitter.com/VplAqSuke1 — MONDO (@MondoNews) March 19, 2020

Hit the link for a sneak peak at our upcoming GODZILLA Tiki Mugs & Statues! https://t.co/R478xDB3qT @TOHO_GODZILLA pic.twitter.com/4zoiil4chZ — MONDO (@MondoNews) March 19, 2020

In origine programmato per maggio 2020, poi anticipato a marzo 2020, Godzilla vs. Kong sarà nei cinema statunitensi il 20 novembre 2020, occupando così lo spazio lasciato libero da Animali Fantastici 3 (che arriverà un anno dopo il previsto).

Godzilla vs. Kong vedrà due delle più grandi icone nella storia del cinema, uno contro l’altro – il terrificante Godzilla e il possente Kong – mentre il genere umano assisterà in bilico.

Il film è diretto da Adam Wingard (“The Guest”, “You’re Next”) e nel film sono protagonisti Alexander Skarsgård, Millie Bobby Brown, Rebecca Hall, Brian Tyree Henry, Shun Oguri, Eiza González Jessica Henwick, Julian Dennison, con Kyle Chandler e Demián Bichir.

Questa la sinossi:

In un tempo in cui i mostri vivevano sulla Terra, il genere umano combatte per il suo futuro, mettendo Godzilla e Kong in rotta di collisione, un incontro che vedrà due delle più potenti forze della natura scontrarsi in una delle battaglie più spettacolari di sempre. Quando Monarch si imbarca in una missione pericolosa verso terre inesplorate, porta alla luce le tracce delle origini dei Titani, ed è allora che una cospirazione umana minaccia di distruggere per sempre tutte le creature, quelle buone e quelle malvage, dalla faccia della Terra.

Wingard dirige da una sceneggiatura di Terry Rossio (“Pirati dei Caraibi”). Il film è prodotto da Mary Parent, Alex Garcia, Eric McLeod e Brian Rogers, con Kenji Okuhira, Yoshimitsu Banno, Jon Jashni e Thomas Tull come produttori esecutivi. Jay Ashenfelter, Jen Conroy e Tamara Kent sono i coproduttori.

Le riprese si sono svolte alle Hawaii e in Australia. Il film sarà distribuito in 3D, 2D e in selezionati cinema IMAX dalla Warner Bros. Pictures, tranne in Giappone, dove sarà distribuito dalla Toho Co., Ltd.

