Le major continuano a percorrere la strada del VOD in questo periodo in cui le sale cinematografiche rimangono chiuse a causa dell’emergenza sanitaria data dall’epidemia da Coronavirus. La Sony Pictures ha infatti deciso di rendere disponibile in edizione digitale, film con Will Smith e Martin Lawrence, dal 31 marzo. Stessa sorte anche per, pellicola della Paramount che approderà sulle piattaforme digitali degli Stati Uniti sempre il 31 marzo (dal 19 maggio sarà invece disponibile in edizione Dvd, Blu-ray e 4K UHD.

Una sorte simile anche The Lovebirds, la commedia con Kumail Nanjiani e Issa Rae diretta da Michael Showalter che sarebbe dovuta uscire nelle sale il 3 aprile e che ora approderà direttamente su Netflix, anche se non sappiamo esattamente quando.

A dirigere il film troviamo Adil El Arbi e Bilall Fallah. I due registi hanno scritto e diretto Black, una storia sul crimine organizzato in Belgio. Hanno inoltre curato la regia dell’episodio pilota e di varie puntate della serie Snowfall, targata FX. Al momento sono anche legati al progetto di Beverly Hills Cop 4. Oltre al film – lo ricordiamo – è in fase di casting anche una serie TV ambientata nel mondo di Bad Boys e targata NBC.

La Sony ha fissato al 20 febbraio l’uscita del film nelle sale italiane.

Il primo Bad Boys è un buddy cop movie uscito nel 1995 e ha rappresentato il debutto cinematografico di Michael Bay, fino a quel giorno molto attivo in ambito di videoclip musicali e spot. Con un budget di soli 19 milioni ne ha incassati 141 (ovviamente si tratta di dati non aggiornati all’inflazione).

