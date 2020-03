In attesa di vedere Ghostbusters: Legacy sul grande schermo nel corso dei prossimi mesi verrà messo sul mercato un peculiare artbook che conterrà opere ispirate all’iconico franchise realizzate dai più disparati artisti.

Realizzato da Insight Editions in collaborazione con Printed in Blood, Ghostbusters: Artbook sarà composto da 208 pagine con opere di artisti come Martin Schlierkamp, Shane McCormack, Tony Parker, John Gonzalez e molti altri. Il libro sarà disponibile per l’acquisto negli Stati Uniti da maggio.

Qua sotto potete vedere alcune immagini:

Diretto da Jason Reitman, Ghostbusters: Legacy sarà nelle sale il 10 luglio 2020 prodotto da Sony Pictures e distribuito da Warner Bros. Entertainment Italia.

Questa la sinossi:

Arrivati in una piccola città, una madre single e i suoi due figli iniziano a scoprire la loro connessione con gli Acchiappafantasmi originali e la segreta eredità lasciata dal nonno. Ghostbusters: Legacy è scritto da Jason Reitman & Gil Kenan.

Il film è prodotto dalla Ghost Corps, casa di produzione presente negli studi Sony a Culver City. A scrivere il progetto insieme a Reitman anche Gil Kenan.

A più di trent’anni dall’uscita nelle sale dell’iconico Ghostbusters, il cast originale, composto da Bill Murray, Dan Aykroyd, Ernie Hudson, Sigourney Weaver e Annie Potts, sarà di nuovo insieme per ridar vita a una delle saghe cinematografiche più amate della storia.

Tra i protagonisti anche Mckenna Grace, Finn Wolfhard, Carrie Coon, Paul Rudd.

FONTE: SR