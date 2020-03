Quando ero molto piccolo, i miei genitori erano grandi fan dei film originali e sono cresciuto guardandoli. Bill Murray, Dan Aykroyd, Ernie Hudson, Rick Moranis, gente adorata a casa mia. Per questo, entrare a far parte di questo filone è un vero e proprio onore. I fan più vecchi di Ghostbusters troveranno un approccio molto fedele alla serie, mentre i più giovani, se non tutti, capiranno che Ghostbusters è, prima di tutto, la storia su una famiglia e le relazioni che queste persone hanno instaurato. Ed è anche molto divertente, motivo per cui sono davvero emozionato al pensiero che la gente possa vedere questo film.