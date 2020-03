Torniamo a parlare del romanzo di, l’opera di Rae Carson che, fra le varie cose, ha avuto modo di spiegare uno dei passaggi più discussi della pellicola diretta da JJ Abrams, ovvero le modalità del ritorno in vita dell’Imperatore Palpatine (come clone).

Il libro propone alcuni nuovi, interessanti dettagli su Rey e sul fatto che la giovane Jedi, nei primi giorni del suo allenamento, desiderasse costruirsi una doppia spada laser:

Guardò la spada laser incompiuta sul banco da lavoro. Non era ancora finita e quella che aveva dolorosamente riparato era di Luke e non apparteneva a lei. Quindi la sua staffa doveva bastarle come arma. Che andava bene. Per anni, l’aveva servita bene su Jakku. In effetti, un giorno, una volta padroneggiata questa attività di produzione delle spade laser, avrebbe potuto costruirne una che, nelle sue mani, fosse più simile a una staffa. Familiare e robusta. A due estremità. Magari con una cerniera nel mezzo per maggiore portabilità.