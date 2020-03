è tornato su Vero per condividere una foto dal suo montaggio diin cui possiamo ammirare i “5”, ovvero Wonder Woman, Flash, Cyborg, Batman e Aquaman.

Intanto la coordinatrice degli stunt Eunice Huthart ha parlato con Screenrant del montaggio mai visto prima e ha spiegato:

Sì, ci sono molte domande in proposito e non credo di avere problemi a dire che conosco ufficialmente delle persone che hanno visto lo Snyder Cut e che hanno detto che è assolutamente splendido. Credo che fosse quello il film che stavamo realizzando […]. Dopo aver visto la versione cinematografica mandai un messaggio a Zack per dirgli: “Cos’è questa storia dello Snyder Cut? Devo vederlo”. Mi promise che se fossi tornata a Los Angeles me l’avrebbe mostrata. Perciò un giorno riuscirò a vederla. Ho parlato con persone che l’hanno vista, mi hanno detto che è spettacolare e che è una perla.

Justice League, ricordiamo, è uscito nelle sale il 23 novembre 2017. Zack Snyder, che ha dovuto lasciare il progetto in piena post-produzione a causa di una tragedia in famiglia, ha così passato il testimone a Joss Whedon, che ha supervisionato il film in sua vece. Da allora si sono susseguite voci circa una fantomatica “Snyder Cut” del film, sulla quale voci interne alla Warner Bros. hanno sempre cercato di gettare acqua sul fuoco sostenendo che per completare il film ci vorrebbero “milioni e milioni di dollari” e che la major difficilmente sarebbe disposta a investire tanto per distribuire il film, alla peggio, su HBO Max. Questo non ha comunque fermato il regista dal diffondere immagini e informazioni sulla Snyder Cut.

