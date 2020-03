“Distanziamento sociale” è un po’ la parola d’ordine di questo periodo di emergenza sanitaria che sta colpendo tutto il mondo a causa del nuovo Coronavirus. E per questo l’account Twitter di(il film di Rian Johnson uscito nelle nostre sale a dicembre) ha pubblicato un ironico ma attinente poster del film denominato “The Social Distancing Cut” in cui vengono effettivamente applicate le regole del distanziamento sociale.

Potete vedere il poster qua sotto:

Knives Out: The Social Distancing Cut pic.twitter.com/jtOHnEpV8y — Knives Out (@KnivesOut) March 23, 2020

Cena con Delitto – Knives Out è costato circa 40 milioni di dollari e si è trasformato in un successo anche grazie al cast stellare che include Chris Evans, Jamie Lee Curtis, Christopher Plummer e Toni Collette. In Italia ha superato i cinque milioni di euro complessivi.

Questa la sinossi:

Quando il noto scrittore di gialli Harlan Thrombey viene trovato morto nella sua tenuta poco dopo il suo 85° compleanno, il detective Benoit Blanc, curioso e disinvolto, viene misteriosamente reclutato per investigare sull’accaduto. Dalla d isfunzionale famiglia della vittima al suo devoto entourage, Blanc si muove attraverso una fitta rete di bugie, segreti e non detti, per scoprire quale sia la verità dietro la prematura morte dell’autore.

Cosa ne pensate di questo peculiare poster di Cena con Delitto – Knives Out? Ditecelo nei commenti o sul forum!

FONTE: Twitter