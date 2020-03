Come ammesso dall’attrice:

È una cosa che irriterà molte persone e tutti quegli appassionati che credono che Terminator debba sempre restare fedele alle prime due storie, a tutta l’idea che John Connor sia la sola speranza per il futuro dell’umanità; farlo mettere fuori gioco in quel modo farà arrabbiare molte persone!

Sulla scena d’apertura, realizzata con l’uso di controfigure e con la sostituzione digitale dei volti (a loro volta ringiovaniti), l’attrice ha spiegato:

Ero lì sul set solo per consulenza. Insomma, non dovevo proprio supervisionare, ma [il regista] Tim [Miller] voleva che assistessi, perché avevano scelto quella donna per il fatto che avesse un corpo simile a quello della Sarah Connor del passato, ma non riuscivo a sopportare il modo in cui combatteva.

Era un’attrice, un’attrice anche molto brava, ma non era Sarah Connor e io non avevo troppa voce in capitolo sulla sua interpretazione.

Feci però presente che “no, no, no, no, no…non può semplicemente farsi da parte. Sarah non si dà per vinta, si rialzerebbe in piedi, sarebbe una furia con morsi, graffi, gomitate…si aggrapperebbe al suo braccio”.