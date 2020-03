, come noto, è risultato positivo al nuovo Coronavirus qualche giorno fa.

Il produttore sessantottenne, recentemente condannato a 23 anni di carcere, era stato da poco trasferito dal penitenziario di Rikers Island di New York alla Wende Correctional Facility, un carcere di massima sicurezza che si trova nei pressi di Buffalo, a nord dello stato di New York.

Grazie a Deadline è arrivato un aggiornamento sulle condizioni di salute dell’ex mogul di Hollywood.

A quanto pare, nonostante a positività al Covid-19, non sta mostrando le sintomatologie più preoccupanti del virus e, anzi, starebbe nel complesso bene.

Una fonte ha rivelato a Deadline:

Il sito continua spiegando che, almeno per il momento, Harvey Weinstein resterà in isolamento:

Con almeno un altro prigioniero risultato positivo al Covid-19 presso la Wende Correctional Facility, si presume che Weinstein resterà in isolamento per almeno altri dieci giorni, come ci è stato rivelato da una fonte interna alle forze dell’ordine. In ogni caso, date le condizioni mediche pregresse al tampone per il Coronavirus, è probabile che la misura resterà in vigore per più tempo.