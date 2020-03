Gli Scanline VFX Studios , una delle compagnie al lavoro sulla post-produzione del nuovo film Marvel sugli, hanno confermato con un comunicato su Twitter di essere ancora al lavoro sulla pellicola ma

“A partire lunedì, i 650 dipendenti della Scanline che lavorano negli studi di Los Angeles, Vancouver, Montreal, Londra, Monaco, Stoccarda e Seoul lavoreranno da casa trasformando di fatto, per i prossimi tempi, la nostra agenzia in un studio di effetti visivi da remoto” si legge nel comunicato. “Da oggi in avanti, non un singolo dipendente dovrà mettere piedi in un ufficio fisico“.

Resta da capire in che modo l’emergenza Coronavirus influirà sul calendario dei Marvel Studios visto che prima degli Eterni è previsto Black Widow.

Ecco la lettera integrale:

L’uscita degli Eterni è prevista, salvo eventuali slittamenti dopo l’emergenza Coronavirus, per il 6 novembre del 2020: la post-produzione è in corso.

Nei fumetti, gli Eterni sono stati creati milioni di anni fa tramite esperimenti dei Celestiali. Gli Eterni terrestri fisicamente sembrano come noi, ma hanno abilità straordinarie come super forza, capacità di volare, teletrasporto, controllo della mente e così via. Hanno vissuto in città spaziali e hanno difeso la Terra da varie minacce. Nella storia hanno ispirato antiche divinità come gli dei romani, greci e norreni. Il film si concentrerà principalmente su una manciata di loro.

Scritto da Matthew e Ryan Firpo, Gli Eterni è diretto da Chloe Zhao e vede nel cast Angelina Jolie (Thena), Richard Madden (Icarus), Gemma Chan (Sersi), Salma Hayek (Ajax), Kumail Nanjani (Kingo), Lauren Ridloff (Makkari), Brian Tyree Henry (Phastos), Lia McHugh (Sprite), Don Lee (Gilgamesh).

