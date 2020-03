Il registacontinua a stuzzicare i suoi fan condividendo del materiale inedito dal suo Snyer Cut di, cinecomic DC approdato nelle sale nel 2017.

Questa volta il regista ha diffuso in rete sempre tramite VERO una foto inedita tratta da una scena in cui possiamo vedere Ryan Choi e Silas Stone mentre eseguono degli esperimenti su una scatola madre.

Trovate l’immagine (accompagnata dalla didascalia “S.T.A.R. Labs Ryan,Silas”) qua sotto:

Justice League, ricordiamo, è uscito nelle sale il 23 novembre 2017. Zack Snyder, che ha dovuto lasciare il progetto in piena post-produzione a causa di una tragedia in famiglia, ha così passato il testimone a Joss Whedon, che ha supervisionato il film in sua vece. Da allora si sono susseguite voci circa una fantomatica “Snyder Cut” del film, sulla quale voci interne alla Warner Bros. hanno sempre cercato di gettare acqua sul fuoco sostenendo che per completare il film ci vorrebbero “milioni e milioni di dollari” e che la major difficilmente sarebbe disposta a investire tanto per distribuire il film, alla peggio, su HBO Max. Questo non ha comunque fermato il regista dal diffondere immagini e informazioni sulla Snyder Cut.

Cosa ne pensate di questa nuova foto di Justice League pubblicata dal regista Zack Snyder? Ditecelo nei commenti!

FONTI: Vero, SR