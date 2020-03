e sua moglie Leslie hanno da sempre un legame molto profondo con l’Italia, un legame che va al di là della villa che i due possiedono in Toscana, nel Chianti.

La madre di Zemeckis era nata nelle Marche, per la precisione ad Arquata del Tronto, paese che purtroppo, fra il 2016 e il 2017, è stato colpito e distrutto quasi interamente da una catena di eventi sismici con epicentri situati tra l’alta valle del Tronto, i Monti Sibillini, i Monti della Laga e i Monti dell’Alto Aterno che hanno causato in tutto circa 41 000 sfollati, 388 feriti e 303 morti (3 per via indiretta).

In queste giornate in cui tanto l’Italia, quanto gli Stati Uniti e il resto del mondo stanno facendo i conti con la pandemia del COVID-19, Robert Zemeckis e consorte hanno diffuso, tramite il profilo Instagram di Tiziano Ferro, un videomessaggio d’incoraggiamento rivolto a tutti noi.

Vi ricordiamo che a fine gennaio, il regista è stato confermato dietro al live action della Disney ispirato a Pinocchio.

Il filmmaker si occuperà di scrivere la sceneggiatura insieme a Chris Weitz, già autore della prima bozza. Andrew Miano e Weitz produrranno il film attraverso la Depth of Field. Jack Rapke e Jackie Levine saranno invece i produttori esecutivi.

La produzione potrebbe iniziare a fine 2020.

Prodotto dai Walt Disney Studios, Pinocchio è tratto dal romanzo del 1883 scritto da Carlo Collodi e già portato sul grande schermo dalla Disney nel 1940 con il classico film d’animazione. E recentemente lo abbiamo visto al cinema anche nella versione di Matteo Garrone.

Qua sotto trovate la sinossi ufficiale del film animato del 1940:

C’era una volta un falegname di nome Geppetto. Aveva costruito un burattino di legno e l’aveva chiamato Pinocchio. “Come sarebbe bello se fosse un bambino vero!” sospirò quando finì di dipingerlo. Quella notte, una buona fatina esaudì il suo desiderio. “Pinocchio, dimostrati bravo, coraggioso, disinteressato,” disse la Fata, “e un giorno sarai un bambino vero!”

