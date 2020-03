Il co-sceneggiatore di, Chris Terrio, ha avuto modo di parlare dello script della pellicola in un estratto da The Art of Star Wars: The Rise of Skywalker pubblicato dal Business Insider

Nel pezzo possiamo leggere:

È come una marea. C’era un nuovo script ogni mattina. Continuavamo ad andare avanti e avanti, pensando che non sia abbastanza valida. Non è mai abbastanza valida. Fortunatamente il team produttivo è talmente valida che riesce ad adattarsi al tutto. Modificavamo tutto in corso d’opera. Provavamo nuove cose, alcune non andavano bene, altre non erano abbastanza ambiziose. Altre lo erano troppo. Altre erano troppo complicate e altre troppo semplice. Altre troppo nostalgiche e altre troppo innovative. cercavamo di trovare il nostro equilibrio.

Il film di J.J. Abrams è arrivato al cinema il 18 dicembre 2019.

Nel cast tornano Mark Hamill (Luke Skywalker), Anthony Daniels (C-3PO), Billy Dee Williams, Carrie Fisher (grazie a materiale d’archivio) e ovviamente i nuovi protagonisti Daisy Ridley, Adam Driver, John Boyega, Oscar Isaac, Domhnall Gleeson, Kelly Marie Tran, Joonas Suotamo, Billie Lourd (figlia di Carrie Fisher), Lupita Nyong’o. Nuovi membri del cast sono Naomi Ackie, Keri Russell e Richard E. Grant.

Scritto da Abrams con Chris Terrio, il film è prodotto da Kathleen Kennedy, Abrams e Michelle Rejwan.

Nella troupe John Williams (colonna sonora), Dan Mindel (fotografia), Rick Carter e Kevin Jenkins (scenografi), Michael Kaplan (costumi), Neal Scanlan (creature e droidi), Maryann Brandon e Stefan Grube (montaggio), Roger Guyett (effetti visivi), Tommy Gormley (primo assistente regista) e Victoria Mahoney (regista di seconda unità).

