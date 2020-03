Grazie a quanto pubblicato da Screenrant torniamo a parlare della novelization digrazie alla quale, nelle settimane passate, abbiamo avuto la possibilità di avere dei chiarimenti su alcuni passaggi molto discussi del film di JJ Abrams.

Questa volta tocca ai poteri curativi che Rey dimostra di avere in Star Wars: L’Ascesa di Skywalker, un potere che gli altri Jedi nei film di Guerre Stellari non avevano dimostrato di conoscere.

La domanda nasce quindi spontanea: come ha fatto Rey a padroneggiare quest’arte?

Nel libro di Rae Carson si spiega che è stata in grado di farlo grazie ai libri presi su Ahch-To, “qualcosa che aveva appreso dai testi Jedi mentre stava riparando il cristallo Kyber di Luke Skywalker”.

Bisogna specificare che il cosiddetto “Force healing” è già apparso nella saga di Star Wars, specialmente nei fumetti di Star Wars: Legacy, grazie al personaggio di Cade Skywalker. Questa particolare run, oltre a essere ambientata nel futuro di Guerre Stellari, è ora “fuori canone” nelle cosiddette Legends. Ciò non ha però impedito a questa importante facoltà Jedi di tornare nel canone della saga, tanto in Star Wars 9 quanto in un’altra produzione della Lucasfilm, The Mandalorian.

Il film di J.J. Abrams è arrivato al cinema il 18 dicembre 2019.

Nel cast tornano Mark Hamill (Luke Skywalker), Anthony Daniels (C-3PO), Billy Dee Williams, Carrie Fisher (grazie a materiale d’archivio) e ovviamente i nuovi protagonisti Daisy Ridley, Adam Driver, John Boyega, Oscar Isaac, Domhnall Gleeson, Kelly Marie Tran, Joonas Suotamo, Billie Lourd (figlia di Carrie Fisher), Lupita Nyong’o. Nuovi membri del cast sono Naomi Ackie, Keri Russell e Richard E. Grant.

Scritto da Abrams con Chris Terrio, il film è prodotto da Kathleen Kennedy, Abrams e Michelle Rejwan.

Nella troupe John Williams (colonna sonora), Dan Mindel (fotografia), Rick Carter e Kevin Jenkins (scenografi), Michael Kaplan (costumi), Neal Scanlan (creature e droidi), Maryann Brandon e Stefan Grube (montaggio), Roger Guyett (effetti visivi), Tommy Gormley (primo assistente regista) e Victoria Mahoney (regista di seconda unità).

