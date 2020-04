La storia è ambientata nel 2054: un androide di nome Jared che lavora come dentista ha un brusco risveglio emotivo quando scopre i film degli anni ottanta e novanta. A questo punto decide di imbarcarsi in una missione: convincere gli umani che lui e i suoi simili dovrebbero avere il permesso di provare dei sentimenti. È una missione che lo conduce in un’avventura attraverso la costa occidentale degli Stati Uniti, con l’obiettivo di incontrare il programmatore che lo ha creato e scrivere una sceneggiatura che cambierà il mondo.

Edgar Wright non ha ancora terminatoche già pensa al film successivo, un adattamento del nuovo libro di Simon Stephenson intitolato. A dare la notizia l’ Hollywood Reporter , che segnala anche la sinossi:

Insomma, una trama che mescola fantascienza e cinefilia, un mix di generi che sembra affine al regista di L’alba dei morti dementi, Scott Pilgrim vs. The World, La Fine del Mondo e Baby Driver.

Stephenson, autore del romanzo, si occuperà dell’adattamento cinematografico, che verrà prodotto dalla Working Title Films e Focus Features / Universal si occuperanno della distribuzione.

Non è ancora chiaro se Wright dirigerà questa pellicola dopo l’uscita di Last Night in Soho (che dovrebbe arrivare a fine anno, riapertura dei cinema permettendo) oppure se si dedicherà prima al sequel di Baby Driver. Dovrebbe anche dirigere l’adattamento del romanzo horror / young adult Grasshopper Jungle.