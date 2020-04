è finalmente arrivato su Disney+ e non è un pesce d’aprile.

Il classico d’animazione Disney del 1963 diretto da Wolfgang Reitherman, la settimana scorsa, era uno dei grandi assenti dal catalogo della piattaforma streaming, ma adesso eccolo qua. La Spada nella Roccia è disponibile sul servizio della Casa di Topolino ed è comodamente a portata di click.

Vi ricordiamo che qualora non siate già abbonati, potete provare gratuitamente Disney+ per una settimana grazie al link che trovate in questa pagina.

Quello di La Spada nella Roccia non è l’unico aggiornamento relativo a Disney+ arrivato online recentemente. Nelle ore scorse abbiamo appreso che sono state anticipate le uscite di alcuni dei film non ancora disponibili (“a causa di accordi vigenti”) ma in arrivo presto.

In particolare, ecco il calendario aggiornato:

Vi ricordiamo che in Italia gli utenti possono iscriversi a Disney+ direttamente dal sito o tramite acquisto in-app dalle seguenti piattaforme e dispositivi:

Amazon (dispositivi Fire TV, smart TV Fire TV Edition e Fire Tablet).

Apple (iPhone, iPad, iPod touch e Apple TV).

Google (smartphone Android, dispositivi Android TV, Google Chromecast e dispositivi integrati Chromecast).

LG Smart TV con webOS.

Microsoft (Xbox One).

Samsung Smart TV.

Sony/Sony Interactive Entertainment (Sony TV con sistema Android e PlayStation®4).

Per maggiori informazioni su come abbonarsi o per attivare la settimana di prova andate su DisneyPlus.com

Cosa ne pensate dell’arrivo di La Spada nella Roccia su Disney+? Eravate anche voi in quella frangia di abbonati dispiaciuti per l’iniziale assenza del titolo? Come al solito, potete dire la vostra nello spazio dei commenti!

Disclaimer: BadTaste.it partecipa al programma di affiliazione sugli abbonamenti di Disney+ sottoscritti dai suoi lettori e potrebbe percepire una commissione