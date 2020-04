Secondo quanto riportato da Variety il regista Watchmen della HBO ) sarebbe stato ingaggiato dalla Universal Pictures per dirigere un thriller/horror originale intitolato

Peter Gaffney si è occupato della sceneggiatura del progetto, descritto come un monster movie pieno di suspense.

Shawn Levy e Dan Levine produrranno Don’t Go in the Water con la 21 Laps Entertainment, insieme ad Adam Kolbrenner della Lit Entertainment Group. Adam Rodin figurerà invece come produttore esecutivo. Il vicepresidente esecutivo della Universal Matt Reilly e Lexi Barta supervisioneranno il progetto per la major.

Williams ha lavorato principalmente nel mondo delle serie TV, sia come produttore che come regista di prodotti televisivi come ad esempio Lost, Watchmen, Westworld – Dove Tutto è Concesso, Ray Donovan, The Walking Dead, Le Regole del Delitto Perfetto, Person of Interest, The Americans, Crossing Jordan, The Messengers, Agent Carter, Transporter: The Series, Dark Angel, Las Vegas, Blue Murder e molti altri titoli.

Di recente ha diretto per la HBO due episodi della serie di Watchmen. Gli episodi in questione sono This Extraordinary Being e She Was Killed by Space Junk.

Lo sceneggiatore Peter Gaffney sta invece lavorando ad alcuni script tra cui Harvest e Terrestrial.

Shawn Levy e Dan Levine hanno invece prodotto di recente la action comedy Free Guy – Eroe per Gioco, film con Ryan Reynolds la cui uscita nelle nostre sale è fissata attualmente al 2 luglio.

