Si torna a parlare del romanzo diin cui scopriamo nuovi dettagli sull’addestramento Jedi di Leia. L’opera di Rae Carson, ricordiamo, nelle settimane passate ci ha dato la possibilità di avere dei chiarimenti su alcuni passaggi molto discussi del film di J.J. Abrams: oggi scopriamo invece alcune informazioni aggiuntive sul personaggio interpretato da Carrie Fisher.

Che Yoda intendesse addestrare Leia lo sappiamo da diversi anni (sin dall’antologia From a Certain Point of View), ma il romanzo aggiunge qualche dettaglio in più sull’allenamento visto che in un estratto leggiamo quanto segue:

Leia non era un maestro Jedi, ma aveva appreso dal migliore. E non solo da Luke; nel corso degli anni aveva occasionalmente sentito la voce di Obi-Wan Kenobi attraverso la Forza e, ancora più raramente, quella di Yoda. A volte le sembrava di aver appreso dalla Forza stessa.

Anthony Daniels ha intanto parlato dell’ultimo film ammettendo di essere un po’ triste per il taglio di alcune scene:

Bisogna capire che c’è tantissimo montaggio da fare dopo aver finito le riprese, perciò il ruolo di C-3PO era ancora più bello e più ampio di ciò che avete visto, ma alcuni di quei bei dettagli a volte devono essere tagliati se nel film c’è già troppo, visto che praticamente sono due film in uno. La cosa mi ha messo un po’ di tristezza, specialmente per il suo rapporto con Poe, interpretato dal meraviglioso Oscar Isaac. Era così dolce e divertente, perché Poe era un po’ irritato da C-3PO, ma in modo carino.

Il film di J.J. Abrams è arrivato al cinema il 18 dicembre 2019.

Nel cast tornano Mark Hamill (Luke Skywalker), Anthony Daniels (C-3PO), Billy Dee Williams, Carrie Fisher (grazie a materiale d’archivio) e ovviamente i nuovi protagonisti Daisy Ridley, Adam Driver, John Boyega, Oscar Isaac, Domhnall Gleeson, Kelly Marie Tran, Joonas Suotamo, Billie Lourd (figlia di Carrie Fisher), Lupita Nyong’o. Nuovi membri del cast sono Naomi Ackie, Keri Russell e Richard E. Grant.

Scritto da Abrams con Chris Terrio, il film è prodotto da Kathleen Kennedy, Abrams e Michelle Rejwan.

Nella troupe John Williams (colonna sonora), Dan Mindel (fotografia), Rick Carter e Kevin Jenkins (scenografi), Michael Kaplan (costumi), Neal Scanlan (creature e droidi), Maryann Brandon e Stefan Grube (montaggio), Roger Guyett (effetti visivi), Tommy Gormley (primo assistente regista) e Victoria Mahoney (regista di seconda unità).

