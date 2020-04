La Funko ha diffuso in rete le immagini delle nuove figure della linea POP! dedicate ad alcuni dei protagonisti di due cult dell’a commedia americana, ovverodi John Landis del 1978 edel 1981 diretto da Ivan Reitman.

Le Figure di Animal House includono due versioni di John “Bluto” Blutarsky, personaggio iconico interpretato da John Belushi. Mentre quelle di Stripes mostrano Bill Murray nei panni di John Winger, Harold Ramis in quelli di Russell Ziskey e John Candy nei panni di Dewey “Ox” Oxberger

Potete vedere tutte le figure qua sotto:

Qua sotto potete leggere la sinossi ufficiale di Animal House di John Landis:

Nel 1962 due giovani matricole universitarie, Eric e Kent, vogliono aderire al famoso “club degli Omega” che tutte le reclute sognano di frequentare. Ma i capi del locale cercano in tutti i modi di umiliare i nuovi arrivati, sbattendogli ogni porta in faccia. Ai due non resta che ripiegare sullo scalcinato “club dei Delta” in cui vengono subito integrati. Ma mentre la lotta tra i due club procede serrata tra feste e scherzi pesanti, Eric e Kent rischiano insieme a tutti i Delta l’espulsione per via della pessima condotta, si dà il via al più incredibile “Toga Party” della storia universitaria.