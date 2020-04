Circola in rete da domenica sera un video nel qualeafferra per il collo e trascina a terra una donna in un bar di Reykjavik, in Islanda. In soli sette secondi di durata, il video mostra Miller che esclama “Vuoi combattere? È questo che vuoi fare?” a una donna che sorride e sembra prepararsi per una lotta. L’attore a quel punto la afferra e la butta a terra, mentre chi sta girando il video esclama: “Hey, fratello, fratello!” interrompendo poi improvvisamente il video.

Noi di BadTaste.it abbiamo preferito aspettare che venissero confermati legittimità e contesto prima di riportare la notizia, ma Variety poco fa ha riportato le dichiarazioni di una fonte che era presente nel locale, il Prikið Kaffihús, verso le sei del mattino del 1 aprile, quando vi è stato quello che ha definito un alterco con alcuni fan definiti “troppo insistenti”, durante il quale Miller ha perso la pazienza e ha aggredito la donna. Dopo la vicenda, lo staff del locale ha aloontanato l’attore.

Variety sottolinea che risulta sia la prima volta che Miller viene coinvolto in una vicenda di questo tipo. L’attore ha un ruolo centrale nella saga di Animali Fantastici (le riprese del terzo episodio stavano iniziando ma sono state sospese per l’emergenza Coronavirus), e deve interpretare il protagonista del film di The Flash.

Potete vedere il video con Ezra Miller qui sotto.