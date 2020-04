ha deciso di condividere con i suoi fan la sua vita da quarantena durante l’emergenza Coronavirus lanciando su Snapchat una nuova serie intitolata ““.

Il primo di dodici episodi è apparso sul social network venerdì scorso: nel corso della serie, vedremo come l’attore trascorre il tempo durante la pandemia. Smith parlerà con la sua famiglia, ma discuterà ogni giorno con ospiti come Tyra Banks che come lui sono in isolamento e distanziamento sociale.

Il responsabile dei contenuti originali di Snapchat Sean Mills ha svelato che l’idea è nata dopo un dibattito con la compagnia di Smith, la Westbrook Media, su come la quarantena potesse dare vita “a nuove forme di creatività e a nuovi modi per raccontare storie“.

Smith ha un rapporto molto forte con le piattaforme online. Ha un canale su Youtube con oltre 8 milioni di iscritti, ha lavorato a Will Smith’s Bucket List per Facebook e produrrà lo show This Joka per Quibi, che è stata lanciata anche in Italia.

Di recente abbiamo visto Will Smith al cinema in Bad Boys for Life e prima che l’emergenza Coronavirus portasse tutto il cinema a “prendersi una pausa”, era sul set di King Richard accanto a Jon Bernthal, Liev Schreiber e Aunjanue Ellis.

Avete dato uno sguardo alla nuova serie su Snapchat creata da Will Smith, “Will From Home“? Diteci cosa ne pensate nei commenti!