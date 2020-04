Come abbiamo già visto , a causa dell’emergenza Coronavirus, il calendario dei film Marvel ha subito una serie di modifiche, come lo slittamento della data d’uscita diche non uscirà più a febbraio 2021, ma il

Il protagonista del film Simu Liu ha così commentato la notizia us Twitter:

Abbiamo spostato l’uscita del nostro Shang-Chi al 7 maggio 2021. IL VOSTRO RAGAZZO SARÀ IN UN BLOCKBUSTER ESTIVO!

L’attore ha fatto notare che la nuova data d’uscita ha reso il film dei Marvel Studios a tutti gli effetti un blockbuster estivo visto che la stagione cinematografica estiva parte già da maggio.

We’ve moved our #ShangChi release date to May 7th 2021

YA BOY IS GONNA BE IN A SUMMER BLOCKBUSTER pic.twitter.com/BfWJyMQ101 — Simu Liu (@SimuLiu) April 4, 2020

Il film Shang-Chi and the Legends of the Ten Rings uscirà il 7 maggio 2021 e avrà per regista Destin Daniel Cretton (Il castello di vetro) su uno script di Dave Callaham (Wonder Woman 1984, Spider-Man: Un Nuovo Universo).

Nel corso della promozione di Il diritto di opporsi, il regista ha parlato del prossimo sottolineandone la grande importanza:

“Sono cresciuto senza un supereroe al quale ispirarmi” ha raccontato il cineasta all’Hollywood Reporter. “Mi sentivo legato a Spider-Man da ragazzino, principalmente perché indossava una maschera che gli copriva il volto, perciò mi immaginavo sotto quella maschera. Adorerei dare a mio figlio un supereroe da prendere come modello. Per me è un onore avere l’opportunità di raccontare questa storia“.

Tony Leuing interpreta il Mandarino mentre Simu Liu interpreta il protagonista Shang-Chi. Nel cast anche Awkwafina.

Il personaggio è stato creato nel 1973 da Steve Englehart (testi) e Jim Starlin (disegni).

Quanto attendete Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings ora che ha subito uno slittamento a maggio? Ditecelo nei commenti!