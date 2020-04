Secondo quanto riportato dall’ Hollywood Reporter la Universal Pictures avrebbe acquisito i diritti di sfruttamento su, romanzo Young Adult a tema vampiresco scritto dalla scrittrice statunitense Tracy Wolff.

L’opera letteraria è definita una sorta di fantasy paranormale con una forte componente femminista. Il romanzo segue una giovane ragazza umana che si ritrova in mezzo a un conflitto tra due fazioni già in guerra quando si innamora di un principe vampiro di nome Jaxon Vega. Quest’ultimo è un vampiro che nasconde segreti mortali e non ha provato nessun sentimento per cento anni. Ma qualcosa in lui attira la ragazza, qualcosa di incrinato che in qualche modo si adatta alle fragilità di lei – la cosa potrebbe significare morte per entrambi. La ragazza scopre che Jaxon si è isolato per una ragione. Ora qualcuno lo vuole risvegliare, un mostro dormiente, e la ragazza potrebbe essere l’esca perfetta.

Crave è stato pubblicato negli Stati Uniti esattamente oggi, 7 aprile 2020, da Entangled Publishing.

Jeyun Munford e Christine Sun della Universal si stanno occupando del progetto.

FONTE: THR