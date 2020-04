Nel 2006, il film dicon, ottenne ben otto nomination agli Oscar, vincendo in 3 categorie su 8 (Migliore regia, Migliore sceneggiatura non originale, Miglior colonna sonora).

In un recente profilo, Jake Gyllenhaal ha raccontato un aneddoto relativo proprio all’edizione citata degli Oscar durante la quale il suo collega Heath Ledger si rifiutò di presentare un premio.

Nell’articolo leggiamo:

Mi ricordo che quell’anno volevano fare un’introduzione degli Academy Awards quell’anno che era una sorta di scherzo in materia. Heath si rifiutò. Io in quei giorni ero un po’ all’insegna del “Oh, ok… vabbè”. Ero un po’ all’insegna del “si fa per ridere”. Ma Heath mi disse “Per me non è uno scherzo e non voglio fare battute su questa cosa”.

I segreti di Brokeback Mountain, la sinossi del film con Heath Ledger e Jake Gyllenhaal

Nell’estate del 1963, a Signal, nel Wyoming, Ennis e Jack, due giovani mandriani, si incontrano mentre aspettano di trovare un ingaggio per i pascoli estivi. Joe Aguirre, il proprietario di un ranch li assume e li invia come mandriani di pecore ai piedi della Brokeback Mountain. Tra i due, soli per tutta l’estate, nasce un rapporto molto intenso, fatto di sincerità e cameratismo, al quale non è estraneo il sesso. Quando al termine della stagione devono separarsi, Ennis decide di rimanere nel Wyoming e sposare la fidanzata Alma, invece Jack parte per il Texas dove conosce Lureen, la regina del rodeo, se ne innamora e la sposa. Quattro anni dopo arriva a casa di Ennis una cartollina di Jack: è in viaggio per andare a trovare l’amico di un tempo. Un solo attimo è sufficiente per comprendere che la loro amicizia è destinata a durare e trasformarsi in un legame dal quale per vent’anni non riusciranno a sottrarsi.