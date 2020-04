Durante la battaglia finale contro Palpatine inRey sente nella sua testa molte voci di grandi Jedi del passato che la spronano a lottare e affrontare il redivivo Imperatore. Tra quelle voci c’era anche quella di, ovvero la doppiatrice che presta la voce anella serie animata

In una recente intervista la stessa Eckstein ha parlato proprio del suo piccolo ma importante cammeo vocale all’interno del film:

In realtà non ho registrato le battute fino a ottobre e una volta registrate non ci credevo ancora, perché con i film non si sa mai. Come si suol dire, la parte sarebbe potuta rimanere tagliata in sala di montaggio. Non ci ho creduto fino a quando non ero in sala alla premiere di L’Ascesa di Skywalker e ho sentito Ahsoka parlare, e ho pensato “Oh mio Dio, non posso credere di avercela fatta”. Quindi è stato sicuramente un onore. The Clone Wars è considerato canonico perché è stato creato da George Lucas, ma L’Ascesa di Skywalker fa parte della saga degli Skywalker ed è davvero bello, non solo professionalmente nel dire che ne fai parte ma anche per Ahsoka essere considerata parte dei film della saga, è una cosa davvero speciale per il personaggio.