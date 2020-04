Qualche giorno fa abbiamo visto il trailer italiano ( clicca qui per vedere il filmato ) di, il nuovo film Netflix che vede, come protagonista,, l’attore che veste i panni di Thor in Avengers: Endgame e nel franchise dell’Universo Cinematografico della Marvel.

Ed è stato proprio a margine del reveal del trailer di questo lungometraggio scritto da Joe Russo e diretto dall’esordiente Sam Hargrave, coordinatore degli stunt di film come Atomica Bionda, Avengers: Infinity War e Thor: Ragnarok che abbiamo appreso una curiosità che collega questa pellicola al kolossal della Marvel uscito nel 2019, Endgame appunto.

Sul set di Tyler Rake Chris Hemsworth ha raccontato dei finti spoiler su Spider-Man al giovane co-protagonista del Netflix Original, Rudhraksh Jaiswal.

È stato lo stesso Jaiswal a raccontare l’aneddoto.

Quando stavamo girando a Bangkok, durante il Natale del 2018, stavamo per fare l’ultima scena prima dello stop delle feste. E ho cercato di strappargli qualche spoiler su Avengers: Endgame. Gli ho iniziato a chiedere cosa faceva Thor, cosa accadeva fra Captain America e Iron Man, se c’erano dei nuovi personaggi. Il tutto senza avere successo. Chris mi disse “Roody, non ti dirò niente! Devi vedere il film”. L’ho implorato di dirmi almeno uno spoiler e lui ha cominciato a darmene di finti per confondermi e far sì che io non gli chiedessi più nulla. Mi raccontò che Spider-Man si trasformava in Ant-Man. Gli chiesi “Ma come fa?” e lui, ancora, “Devi vedere il film per scoprirlo!”. Comunque Thor è strabiliante in Endgame. Lo scorso novembre ci siamo rivisti per le riprese aggiuntive a Bangkok e gli ho detto che ho davvero adorato Thor.