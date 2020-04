Variety annuncia che la Universal Pictures ha messo in cantiere un nuovo film tratto da, il romanzo di Davis Grubb approdato al cinema nel 1955 per la regia di Charles Laughton.

Matt Orton (Operation Finale) si occuperà della sceneggiatura del nuovo adattamento cinematografico descritto come una rivisitazione in chiave contemporanea del thriller originale.

Per il momento non sono disponibili ulteriori dettagli, ma il progetto sarà prodotto da Amy Pascal attraverso la sua Pascal Pictures. Al momento non è stata fissata una nuova data d’uscita, ma il giornale sostiene che lo studio – approfittando della sospensione di numerosi progetti a causa dell’emergenza Coronavirus – sta prendendo in considerazione lo sfruttamento di molte proprietà intellettuali.

Questa la sinossi del romanzo: