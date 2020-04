La, come tutte le altre realtà attive nel mondo dell’intrattenimento, è stata duramente colpita dall’emergenza nuovo Coronavirus partita dalla Cina e propagatasi poi a tutto il mondo.

La Casa di Topolino ha visto bloccate tutte le sue attività, dalla produzione di film e serie TV, ai parchi a tema passando per i negozi e le navi da crociera, tanto da dover, purtroppo, adottare delle soluzioni alquanto drastiche. Gli stipendi dei dirigenti della Disney sono stati decurtati (mossa, questa, che non è stata accettata di buon grado dai diretti interessati), mentre i dipendenti dei theme park nordamericani verranno messi in congedo non pagato a partire dal 19 aprile.

L’Hollywood Reporter (via Variety) segnala ora che il provvedimento verrà esteso anche ai dipendenti delle etichette cinematografiche premium della multinazionale. A partire da ieri, lo staff dei Marvel Studios, della Pixar, della Lucasfilm, della Searchlight sono stati notificati in merito al congedo non pagato che andrà a impattare, soprattutto, quei lavoratori che, nel bel mezzo della pandemia, non possono proseguire le loro attività lavorative.

A essere colpiti sono stati principalmente i dipartimenti di marketing e distribuzione cinematografica considerati gli scossoni che il calendario della Disney ha subito per colpa dell’emergenza nuovo Coronavirus, compresa, naturalmente, la chiusura dei cinema tanto negli Stati Uniti quanto nei principali mercati del mondo. Non sono ancora noti i dettagli temporali di questa disposizione che, è bene specificarlo, differisce da un licenziamento considerato che nel periodo di congedo non retribuito i dipendenti mantengono comunque alcuni benefit, come, a esempio, l’assistenza assicurativa sanitaria.

