Carlo Sabatini è morto a Roma: aveva ottantotto anni. La notizia è stata diffusa ieri sui social.

Attore e doppiatore, era nato a Roma il 7 aprile 1932 (aveva appena compiuto gli anni). Nella sua lunga carriera ha partecipato a film come Senso di Luchino Visconti (1954), Sacco e Vanzetti di Giuliano Montaldo (1971), Vite strozzate di Ricky Tognazzi (1996) e a film tv o serie come La gatta (1978) e Soraya (2003). Proficua anche la carriera teatrale, ma è soprattutto la sua voce ad averlo reso indimenticabile: era infatti il doppiatore di Ian McKellen in Restoration e in X-Men, X-Men 2, X-Men: Conflitto finale, Wolverine: l’Immortale, X-Men: giorni di un futuro passato, ovviamente nei panni dell’iconico Magneto. Ha poi doppiato Morgan Freeman in Le Ali della Libertà, Harvey Keitel in Dal tramonto all’alba, Jon Voight in Un tranquillo week-end di paura, e tanti altri attori come Leonard Nimoy, Marlon Brando, Nick Nolte, Paul Newman, Alain Delon, Kris Kristofferson, Donald Sutherland e Clint Eastwood. In televisione infine ha doppiato James Avery nei panni di Philip Banks in Willy, il Principe di Bel-Air e Martin Sheen in West Wing.

Potete vedere una scena di X-Men: Conflitto Finale in cui Magneto è stato doppiato da Carlo Sabatini: